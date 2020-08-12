انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين، والذي يعقد بنظام الحضور المباشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

وألقى الدكتور عبدالشافى الشيخ الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، محاضرة بعنوان "تفسير القرآن ومواجهة الفكر المتطرف"، أكد فيها أن التطرف بكل أشكاله يشكل ظاهرة مرضية، يؤدي إلى الانحراف في السلوك والفكر، مشيراً إلي أن انتشاره مؤخراً يرجع إلي عدة أسباب أبرزها الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية ، الجهل، واتباع الهوى ، والتعصب.

وأوضح أنه نتيجة الانحراف الذى أصاب بعض أفراد الأمة وفهمهم الخاطئ لروح هذا الدين الوسط، ترتب على ذلك إخراجها عن تيار الوسطية، وظهرت الجماعات والتيارات المنحرفة التي تنشر العداء و التطرف بين المجتمعات .

وأضاف الدكتور عبد الشافي، أن الوسطية هي إحدي الخصائص العامة للإسلام، وهي منافية للتطرف بكل أشكاله وصوره، وهي صمام الأمان للمجتمع الإسلامي و أبرز سمات منهج الأزهر الشريف ، الذي يدعو للتعايش ونبذ العنف وقبول الآخر.

وأكد علي أهمية الشباب في بناء المجتمع، فهم أساس تقدمه وتطوره، وأوصى الوافدين بالتمسك بمنهج الأزهر القائم علي الوسطية والحفاظ عليها.

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها، الأربعاء، أنها تهدف من خلال عقد هذه البرامج التدريبية، إلى ترسيخ وسطية الإسلام و محاربة الفكر المتطرف ونشر منهج الأزهر الشريف.