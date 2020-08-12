أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

تجارة عين شمس تعلن مواعيد فتح باب التقديم لشعبها بتنسيق ٢٠٢٠

11:38 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
تجارة عين شمس تعلن مواعيد فتح باب التقديم لشعبها بتنسيق ٢٠٢٠

جامعة عين شمس

كتب- داليا شبل:

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠، على أن يكون التقديم بشعبة اللغة الفرنسية حتي يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر، وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر.

وتابعت الجامعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، ويتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتي الخميس ١٧ سبتمبر، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار ان الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأي شعبة اخري بعد إعلان نتائج القبول.

وتابعت، ويفتح التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتي الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتي اوشن وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتى الأحد ١١ أكتوبر.

...

جامعة عين شمس كلية التجارة تنسيق 2020 تنسيق الجامعات

الخبر التالى:

توفير 8 مليون شريط فيتامين سي.. مدبولي يتابع توفير أدوية بروتوكولات علاج فيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان