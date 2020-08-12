تجارة عين شمس تعلن مواعيد فتح باب التقديم لشعبها بتنسيق ٢٠٢٠
كتب- داليا شبل:
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠، على أن يكون التقديم بشعبة اللغة الفرنسية حتي يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر، وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر.
وتابعت الجامعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، ويتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتي الخميس ١٧ سبتمبر، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار ان الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأي شعبة اخري بعد إعلان نتائج القبول.
وتابعت، ويفتح التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتي الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتي اوشن وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتى الأحد ١١ أكتوبر.
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