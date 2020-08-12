محافظ القاهرة يتفقد لجان الانتخابات في اليوم الثاني

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار كل من الجامعة العمالية ومجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر .

وأكد المحافظ انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات، إضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

كما تفقد المحافظ محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال أيام الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستي الفوري لكافة متطلبات العملية الانتخابية.