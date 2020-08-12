انطلاق أعمال اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ 2020

انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت أمس، وتقرر لها أن تُجرى على مدار يومين.

يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل إقامتهم تسهيلًا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

وأنهت "الوطنية للانتخابات" تطهير كافة اللجان والمقار الانتخابية استعدادًا لاستقبال الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء، فضلًا عن إصدارها قرارًا بتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان، كما سيتم التعقيم قبل بدء الاقتراع في اليوم الأول وخلال ساعة الراحة (المقررة قانونًا) وعقب انتهاء اليوم الأول من التصويت، والإجراءات نفسها في اليوم الثاني، فضلًا عن توفير كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

كما خصصت الهيئة موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات؛ وجاءت قرارات الهيئة المتعلقة بالإجراءات الوقائية عقب دراسة مختلف التجارب الأجنبية لإجراء عملية الانتخابات، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، للحصول على أفضل تجربة من أجل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء الاستحقاق الدستوري.

يذكر أن تصويت المصريين بالخارج ينتهي اليوم في تمام التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة من ضمن 124 دولة تضم 141 لجنة انتخابية تجري عبر البريد السريع، فيما تستمر عملية تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين أيضًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.