نواب "من أجل مصر" يلتقون وفد البرلمان العربي خلال جولتهم للجان الانتخابية

كتب - مصراوي:

تفقد أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة والشروق و بدر، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، و التقوا أعضاء وفد البرلمان العربي أثناء جولتهم بأحد اللجان و التقطوا الصور التذكارية.

وأشاد أعضاء القائمة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، وتوجهوا بالشكر للقضاة و المستشارين المشرفين على اللجان و والإداريين وقوات الشرطة والمتطوعين من منظمات المجتمع المدني.