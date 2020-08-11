حفاظًا على العمالة.. "السياحيين" تطالب بفتح النوادي الصحية في الفنادق

كتب - يوسف عفيفي:

طالب باسم حلقة نقيب السياحيين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة فتح النوادي الصحية SPA بالفنادق حفاظًا على العمالة بها والتي تضررت بسبب الغلق لعدم انتشار كورونا.

وقال "حلقة"، في بيان اليوم، إن قرار إعادة فتح الفنادق بنسب تشغيل 25% ثم بعد أسبوعين زادت إلى 50% ونجاح تطبيق الاشتراطات الاحترازية بالفنادق حتى الآن ثم فتح المقاهي والمطاعم بنفس النسب ونجاح التشغيل بهما مما جعلنا نطالب دولة رئيس الوزراء بإصدار قرارا بفتح وتشغيل النوادي الصحية بالفنادق لأن العاملين بها ما زالوا في بيوتهم بدون عمل أو رواتب أو مصدر رزق وهذا أدعى أن نطالب رئيس الوزراء بإصدار قراره في أقرب وقت إنقاذا لهؤلاء العاملين وأسرهم.

وطمأن نقيب السياحيين، جميع العاملين بالنوادي الصحية بأنهم سيعودون قريبا إلى أعمالهم وأنه سيتابع بنفسه هذا الأمر مع مجلس الوزراء حتى يصدر القرار.