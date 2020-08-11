أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

حفاظًا على العمالة.. "السياحيين" تطالب بفتح النوادي الصحية في الفنادق

11:14 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
حفاظًا على العمالة.. "السياحيين" تطالب بفتح النوادي الصحية في الفنادق

باسم حلقة نقيب السياحيين

كتب - يوسف عفيفي:

طالب باسم حلقة نقيب السياحيين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة فتح النوادي الصحية SPA بالفنادق حفاظًا على العمالة بها والتي تضررت بسبب الغلق لعدم انتشار كورونا.

وقال "حلقة"، في بيان اليوم، إن قرار إعادة فتح الفنادق بنسب تشغيل 25% ثم بعد أسبوعين زادت إلى 50% ونجاح تطبيق الاشتراطات الاحترازية بالفنادق حتى الآن ثم فتح المقاهي والمطاعم بنفس النسب ونجاح التشغيل بهما مما جعلنا نطالب دولة رئيس الوزراء بإصدار قرارا بفتح وتشغيل النوادي الصحية بالفنادق لأن العاملين بها ما زالوا في بيوتهم بدون عمل أو رواتب أو مصدر رزق وهذا أدعى أن نطالب رئيس الوزراء بإصدار قراره في أقرب وقت إنقاذا لهؤلاء العاملين وأسرهم.

وطمأن نقيب السياحيين، جميع العاملين بالنوادي الصحية بأنهم سيعودون قريبا إلى أعمالهم وأنه سيتابع بنفسه هذا الأمر مع مجلس الوزراء حتى يصدر القرار.

باسم حلقة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الفنادق النوادي الصحية

الخبر التالى:

البابا تواضروس يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء