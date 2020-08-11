"عمليات الوفد": لا توجد تجاوزات في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

مصراوي

تلقت غرفة عمليات حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مدار اليوم الأول لعملية تصويت المصريين في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ، تقارير من قبل اللجان العامة على مستوى المحافظات بشأن سير العملية الانتخابية، والتى تنتهي في التاسعة من مساء غد الأربعاء، والتي أشارت جميعها إلى حُسن انتظام العملية الانتخابية المنظمة، وعدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات .

ورصدت الغرفة، وجود إجراءات أمنية مشددة حول المقرات الإنتخابية، وكذلك حُسن التعامل من قبل رجال الشرطة والقضاة والمشاركين في العملية الانتخابية في استقبالهم للناخبين وكذلك توفير مقاعد انتظار مناسبة لهم بسبب حالة التزاحم التى شهدتها بعض اللجان خاصة في محافظة القليوبية .

وتلقت الغرفة تقارير اللجان العامة على مستوي المحافظة لحزب الوفد، حول مساهمتهم في مساعدة الناخبين وتقديم أوجه الدعم لهم، و توزيع المواد والمستلزمات الطبية عليهم، وذلك في ضوء الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الغرفة في بيان لها، الثلاثاء، متابعة الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ورجال الشرطة في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم المقاعد "الكراسي"المتحركة لهم، لتسهيل عملية دخولهم وخروجهم من اللجان الانتخابية، في ظل إصرارهم على المشاركة الانتخابية، وتأدية الواجب الوطني وممارسة حقهم الدستوري.