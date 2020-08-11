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بعد انتهاء اليوم الأول.. غلق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

09:02 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
بعد انتهاء اليوم الأول.. غلق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

غلق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- حازم جودة:

أغلقت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020، صناديق الاقتراع في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء، بعد انتهاء أعمال التصويت في اليوم الأول.

واستمرت أعمال التصويت في اليوم الأول من العملية الانتخابية، التي تجرى اليوم وغدا، لـ 12 ساعة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، بينها ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا.


وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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