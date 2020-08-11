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بالصور.. نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

08:33 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- مصراوي:

أدلى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، بصوته اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بالسادس من أكتوبر.

وقال نقيب الإعلاميين، إن مصر في هذه الأوقات تعيش عرسًا ديمقراطيًا من خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وأثنى نقيب الإعلاميين على النواحي التنظيمية والتأمينية والإجراءات الاحترازية الموجودة باللجان التي تجعل الناخب يدلي بصوته بسهولة ويسر.

ودعا سعده، جموع المواطنين النزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فهو واجب وطني علينا جميعا أن نؤديه من أجل رفعة وطننا الغالي مصر.

انتخابات الشيوخ طارق سعدة مجلس الشيوخ نقابة الإعلاميين

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