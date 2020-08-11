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مكيفة الهواء.. هيئة النقل العام تتسلم ٢٠ أتوبيسا جديدا بالغاز الطبيعي "صور"

07:45 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب - محمد نصار:

تسلمت هيئة النقل العام بالقاهرة، الثلاثاء، 20 أتوبيسا مكيفين الهواء ويعملون بالغاز الطبيعي.

ومن المقرر البدء في تشغيل هذا الأتوبيسات المكيفة الجديدة لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ القاهرة، واللواء رزق علي، رئىس هئية النقل العام بتقديم خدمة متميزة لمواطني محافظة القاهرة

هيئة النقل العام الغاز الطبيعي الأتوبيسات المكيفة

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