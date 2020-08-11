بالصور.. كفيف يدلي بصوته بمساعدة رئيس لجنة في انتخابات الشيوخ

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت لجنة مجمع الملك فهد بمدينة نصر، ناخبًا كفيفًا أصر على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم.

ورصدت عدسة مصراوي، الناخب الكفيف وهو يدلي بصوته، بمساعدة رئيس اللجنة الانتخابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.