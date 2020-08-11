الحكومة تكشف موعد صرف الدفعة الثالثة لمنحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية وقدرها 500 جنيه بدءاً من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس وحتى الخميس 20 من نفس الشهر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.

وجرى الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثالثة من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه من المقرر أن يقوم في المرحلة الثالثة نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة مع إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف مشددة علي ضرورة بحث أي شكوى واردة من المواطنين والوقوف علي حلها، مؤكده أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية حل الشكاوى الواردة ضمن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والرد عليها، مؤكده ضرورة تطبيق المعيار المتفق عليه مسبقًا في عملية الصرف بنسبة ١ إلي ٣ في كل أسرة، مشيرة إلي أن اللجنة تستهدف العمالة المتضررة بشكل عام وليس العمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص.

وأشارت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور لمجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، متابعة: أن الحفاظ على العمالة يمثل الحفاظ على الاقتصاد القومى لعبور الأزمة الحالية، مشيرة إلي أنه قد تمت متابعة أعداد العمالة التي تضررت وصرفت من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

من جانبه وجه وزير الاتصالات، الشكر لوزيري القوى العاملة والتخطيط مثنياً على التنسيق الذى تم فى صرف المرحلة الأولى والثانية للمنحة، والمجهود الذى تم فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضارى الذى يليق بمصر، مؤكدا أن المدة المحددة للصرف من 16 إلى 20 أغسطس الجاري هي مدة مناسبة، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصاً على سلامة المواطنين والعاملين.

وكان وزير القوى العاملة، قد استهل الاجتماع بالترحيب الوزراء والحضور واستعرض ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشآت المتضررة من آثار فيروس كورونا، كاشفا عن أنه تم صرف لقطاع السياحة والنسيج مبالغ تصل إلى 346 مليون و 806 آلاف جنيه ، لنحو 299 ألفا و530 عاملا يعملون فى 3393 منشأة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة.

وأشار الوزير، إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 207 ملايين 657 ألف جنيه ، لـ 199 ألفا و924 عمال يعملون في 3195 منشأة، لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليون و 447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة أخرى قطاع خاص وعام.