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بالصور| توافد الناخبين على مدرسة "سيزا نبراوي" بالتجمع في أول أيام انتخابات الشيوخ

03:57 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد كبير من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، على مقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

مدرسة سيزا نبراوي انتخابات الشيوخ التجمع الخامس

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