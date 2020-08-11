مشاركة شبابية.. إقبال كثيف على انتخابات الشيوخ بقصر الدوبارة "صور"
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كتب- محمد نصار:
تصوير- مصطفى الشيمي:
يواصل الناخبون التوافد على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث شهدت لجنة قصر الدوبارة إقبالا كثيفا من جانب المواطنين في أول أيام عملية الاقتراع، مع وجود مشاركة قوية من جانب الشباب.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.
ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.
وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.
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