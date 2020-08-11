"الطيران المدني": 68 ألف سائح وصلوا مطارَي شرم الشيخ والغردقة منذ عودة الحركة السياحية

كتب- محمد عبيد:

توافد عديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية على مطارَي شرم الشيخ والغردقة الدوليين، منذ بداية عودة الحركة السياحية الدولية إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي وحتي اليوم.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي خلال تلك الفترة ١٩٤ رحلة على متنها ٣٨ ألف سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا.

وشهد مطار الغردقة وصول ١٦٤ رحلة على متنها ٣٠ ألف سائح من عدة دول؛ منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار؛ لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى البلاد؛ خصوصًا مناطق الجذب السياحي والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للسياح والمسافرين.

ووجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت؛ منعًا للتكدس، وتوفير كل سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام السائحين من خلال تشكيل فرق من العلاقات العامة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة داخل المطارات لحسن استقبال الركاب القادمين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.