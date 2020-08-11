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"كورونا" لا يزال خطرًا.. برلمانية تحذر من التهاون بالتعليمات الوقائية في انتخابات "الشيوخ"

02:32 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
"كورونا" لا يزال خطرًا.. برلمانية تحذر من التهاون بالتعليمات الوقائية في انتخابات "الشيوخ"

النائبة أنيسة حسونة

كتب- مصراوي:

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تحث الناخبين والمرشحين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحذرت حسونة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، من التهاون في الالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم تنظيم أي تجمعات أو حشد أمام المقرات الانتخابية؛ حتى لا تكون هناك فرصة لزيادة انتشار الفيروس.

ولفتت البرلمانية إلى أن فيروس كورونا ما زال خطرًا يهدد دول العالم بأكمله، لذلك لا بد من أخذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

ودعت عضو مجلس النواب جميع الناخبين إلى ضرورة المشاركة في تلك الاستحقاقات والتعبير عن الرأي بحرية كاملة، واختيار المرشحين القادرين على القيام بالمهام والوظائف التي تم إسنادها إلى مجلس الشيوخ بخبرة وكفاءة عالية.

أنيسة حسونة مجلس النواب فيروس كورونا انتخابات الشيوخ

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