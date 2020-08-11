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مجلس الشيوخ.. أول انتخابات بدون حبر فسفوري منذ 2011 (تغطية خاصة)

02:08 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مجلس الشيوخ.. أول انتخابات بدون حبر فسفوري منذ 2011 (تغطية خاصة)

انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محررو مصراوي:

انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب مائتي عضو، - مائة بنظام القائمة المطلقة ومائة بنظام الفردي-، وذلك في أول انتخابات لهذا المجلس منذ إضافته بعد التعديلات الدستورية في أبرايل 2019.

وتجرى الانتخابات على مدار يومين تحت إشراف قضائي كامل، وسط غياب لاستخدام الحبر الفسفوري لأول مره منذ 2011. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية لا تستعمل الحبر الفسفوري، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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