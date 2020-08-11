المفتي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: أدعو الجميع للمشاركة الفعالة

كتب- محمود مصطفى:

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة مدرسة "الإرشاد الابتدائية" بالدلنجات محافظة البحيرة.

وقال المفتي، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته: "إن بلادنا اليوم تدخل في مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتطلب منا الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار لهذا الشعب الأبيِّ الكريم؛ ألا وهي مرحلة انتخابات مجلس الشيوخ، وهي اختبار حقيقي لنا -نحن المصريين- سيعكس للعالم أجمع مدى وعينا بما تعنيه المشاركة في هذه الانتخابات للوطن؛ كونَها مرحلة هامة في تاريخ مصر الحديث".

ودعا مفتي الجمهورية، الشعب المصري للمشاركة الفعالة وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي، مؤكدًا أن المشاركة في حد ذاتها واجب وطني يصب في مصلحة مصر في المقام الأول والأخير، وهذا الواجب نابع من حبنا لبلادنا ونابع أيضًا من انتمائنا لهذا الوطن، الذي لم ولن يسمح في وقت من الأوقات لإرادة الشر أن توقف مسيرته ولا أن تملي عليه إرادتها، حتى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

واختتم المفتي تصريحاته بقوله: "كلِّي ثقة وأمل في أن تعكس المشاركة الشعبية والجماهيرية أمام العالم كله، مدى ما يتمتع به الشعب المصري الكريم من حرية ووعي وإيمان بالقيم الديمقراطية الراسخة، وكلي ثقة كذلك أن هذه الانتخابات -أيًّا كانت نتيجتها التي سيقررها الشعب الحر بنفسه، والتي ستظهرها صناديق الانتخابات بشفافية عالية ونزاهة بالغة أمام أنظار العالم كله، حيث لا مجال البتة للتلاعب بآراء الشعب ولا تزوير إرادة الجماهير، للعبور بمصر المستقبل نحو آفاق جديدة من الخير والرخاء للبلاد والعباد".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.