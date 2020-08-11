وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالجيزة

كتب- محمد صلاح:

أدلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان الإعدادية والثانوية بنات بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.