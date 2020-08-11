وسط إقبال كثيف.. وزير الإعلام يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع "صور"

كتب- محمد نصار:

تصوير- روجيه أنيس وهانى رجب:

أدلى الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، صباح اليوم الثلاثاء، بصوت الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وشهدت اللجنة منذ الصباح الباكر إقبالا كثيفا من جانب المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020، وذلك في أول أيام الانتخابات بالداخل.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.