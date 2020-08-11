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بعد قليل .. مدبولي يدلي بصوته بأحد مدارس منطقة الشيخ زايد

09:44 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
بعد قليل .. مدبولي يدلي بصوته بأحد مدارس منطقة الشيخ زايد

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 ، باللجنة الكائنة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.

وتجرى الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار 100 مرشح على النظام الفردي ومثلهم على نظام القائمة.

مصطفى مدبولي منطقة الشيخ زايد مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ

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