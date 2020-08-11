بعد قليل .. مدبولي يدلي بصوته بأحد مدارس منطقة الشيخ زايد

كتب- محمد غايات:

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 ، باللجنة الكائنة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.

وتجرى الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار 100 مرشح على النظام الفردي ومثلهم على نظام القائمة.