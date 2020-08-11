بعد قليل .. مدبولي يدلي بصوته بأحد مدارس منطقة الشيخ زايد
09:44 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
كتب- محمد غايات:
يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 ، باللجنة الكائنة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.
وتجرى الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار 100 مرشح على النظام الفردي ومثلهم على نظام القائمة.
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