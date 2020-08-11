أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

البابا تواضروس يستقبل أسقف بورسعيد وإدارية أرض الجولف

12:30 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
البابا تواضروس يستقبل أسقف بورسعيد وإدارية أرض الجولف

البابا تواضروس

(مصراوي):


استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اللجنة الإدارية لكنيسة السيدة العذراء أرض الجولف.

يأتي هذا بعد عودة الكنائس مطلع شهر أغسطس الجاري، بإجراءات احترازية مشددة.

البابا تواضروس أرض الجولف الأنبا تادرس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان