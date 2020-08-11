البابا تواضروس يستقبل أسقف بورسعيد وإدارية أرض الجولف
(مصراوي):
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.
كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اللجنة الإدارية لكنيسة السيدة العذراء أرض الجولف.
يأتي هذا بعد عودة الكنائس مطلع شهر أغسطس الجاري، بإجراءات احترازية مشددة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95666
عدد المصابين
-
53779
عدد المتعافين
-
5035
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20201816
عدد المصابين
-
13008672
عدد المتعافين
-
737110
عدد الوفيات
إعلان