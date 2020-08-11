البابا تواضروس يستقبل أسقف بورسعيد وإدارية أرض الجولف

(مصراوي):



استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اللجنة الإدارية لكنيسة السيدة العذراء أرض الجولف.

يأتي هذا بعد عودة الكنائس مطلع شهر أغسطس الجاري، بإجراءات احترازية مشددة.

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