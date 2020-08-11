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رحل والدها وشقيقها وتفوقت.. بسمة وهبة تشكر رئيس جامعة مصر لاستجابته للطالبة "نور"

12:29 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
رحل والدها وشقيقها وتفوقت.. بسمة وهبة تشكر رئيس جامعة مصر لاستجابته للطالبة "نور"

بسمة وهبة

(مصراوي):


"نور الهدى عبدالغفار"، طالبة، خاضت امتحانات الثانوية العامة في ظروف صعبة، بل وتعتبر مأساوية، حيث توفى شقيقها في حادث، قبل أيام قليلة من امتحاناتها، ورغم ذلك لم تفقد نور تركيزها أو حماسها في استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات.

مأساة تور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث رحل والدها أيضًا بعد رحيل شقيقها بأيام، إثر إصابته بفيروس كورونا في عزاء شقيقها، وللمرة الثانية، ورغم نكبتها وقسوة الظروف، لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها.

نور استطاعت أن تحقق نتيجة 95% في امتحانات الثانوية العامة، وهي النتيجة التي لم يتوقع أحد من المقربين لنور، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التي مرت بها، قبيل، وأثناء الامتحانات.

الطالبة نور، قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تكن في كامل تركيزها خلال امتحانات الثانوية العامة التي خاضتها بسبب ما حدث لها من وفاة والدها وشقيقها،

وناشدت الإعلامية بسمة وهبة رجال التعليم والجامعات الأهلية مساندة ومساعدة الطالبة نور

وفي استجابة سريعة، أعلنت وهبة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توصلوا مع إدارة البرنامج، لتبني مشكلة الطالبة نور، لتكون طالبة بالجامعة من العام المقبل.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة من خلال برنامجها "كل يوم" الشكر إلى الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعمه وسرعة استجابته لتبني الطالبة، وهو ما وصفته بـ"جبر الخواطر"، وجزء من المسئولية المجتمعية لجامعة مصر،

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، دور جامعة مصر في دعم الدولة من خلال إنشاء دار العزل بمستشفى سعاد كفافي.

وقالت وهبة إن ما تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليس غريبًا على الدكتور الطوخي، الذي يعمل على دعم العملية التعليمية.

بسمة وهبة جامعة مصر منحة دراسية مستشفى سعاد كفافي

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