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الطيران المدني: "إيزي جت" البريطانية تستأنف رحلاتها لشرم والغردقة سبتمبر المقبل

10:51 م الإثنين 10 أغسطس 2020
الطيران المدني: "إيزي جت" البريطانية تستأنف رحلاتها لشرم والغردقة سبتمبر المقبل

إيزي جت البريطانية

كتب- محمد عبيد:

أعلن الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، التصديق على تشغيل شركة "إيزي جت" البريطانية أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا، رحلات طيران عارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، في إطار سعي وزارة الطيران المدرب الدائم، نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

وأضاف نوير، في بيان له اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة المهمة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية، خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.

وأشار نوير إلى أنه من المقرر أن تسيّر شركة "إيزي جت" رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ خط سير (مانشستر / شرم الشيخ) يومي الثلاثاء والأحد خلال شهر سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعيًا يوم الأربعاء من مطار (جاتويك / شرم الشيخ)، كما سيشهد مطار الغردقة تشغيل 4 رحلات جوية أسبوعيًا أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت من مطار (لندن جاتويك) اعتبارًا من سبتمر المقبل، ورحلتين أسبوعيًا خط سير (مانشستر / الغردقة) يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع.​

الطيران المدني أشرف نوير شركة إيزي جت شرم الشيخ

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