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عضو النواب عن المصريين في الخارج: الرئيس وضع خارطة طريق لحل الأزمة اللبنانية

09:52 م الإثنين 10 أغسطس 2020
عضو النواب عن المصريين في الخارج: الرئيس وضع خارطة طريق لحل الأزمة اللبنانية

النائبة غادة عجمي

(مصراوي):

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، يؤكد التزام القاهرة بدورها في دعم الدولة اللبنانية خلال أزمتها الحالية بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وأشارت غادة عجمي، في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي وضع خارطة طريق واضحة المعالم لحل الأزمة اللبنانية، من خلال تأكيده ضرورة حل الطائفية والخلاف، قبل أي شيء، وهو الأمر الذي يمثل صلب الأزمة اللبنانية.

وأوضحت النائبة، أن الرئيس السيسي ناشد الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الاقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني، مطالبة بضرورة العمل على هذا الأمر وإعلاء مصلحة الوطن.

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