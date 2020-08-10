"خارجية الوفد": رصدنا حرص المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الشيوخ

(مصراوي):

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد برئاسة حسن بدراوي، اجتماعًا لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي بدأت أمس الأحد وأنتهت اليوم الاثنين.

وأشادت لجنة العلاقات الخارجية بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية الناخبين من انتشار فيروس كورونا، وطرح فكرة التصويت المستحدثة والجديدة عبر البريد السريع، والتي تستخدم للمرة الأولى.

ورصدت اللجنة حرص عدد كبير من المصريين بالخارج على المشاركة في التصويت، الذي جرى في 124 دولة حول العالم.

كما رصدت اللجنة الجهود التي بذلتها وزارة شئون الهجرة الكبيرة وتعاونها مع الهيئة الوطنية للانتخابات لكي يخرج التصويت للمصريين في الخارج بأفضل صورة، والتي تعبر عن وعي الناخبين وحرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري الذي يصب في تحقيق الديمقراطية.