سناء زايد: الأزمة اللبنانية سببها الطائفية.. ومصر حريصة على سلامة الشعب اللبناني

(مصراوي):

ثمنّت سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، مطالبة الشعب اللبناني بضرورة الاصطفاف ونبذ الخلافات من أجل وطنهم.

وأكدت في بيان لها اليوم الاثنين، أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة في المؤتمر، ووقوف الدولة المصرية لدعم لبنان بعد الانفجار الأخير، يؤكد حرص مصر الدائم على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية وشعبها.

وأكدت سفيرة النوايا الحسنة أن أولى الأزمات التي تواجه لبنان هي الطائفية وعدم سيطرة الدولة، بما يتطلب معه جهود حثيثة بهدف دعم أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وخاصة الأمنية والعسكرية، بجانب توزيع المهام بها انطلاقًا من قاعدة الأكفأ وليس بنظام الحصص كما هو معهود هناك.

ونوهت سناء زايد عن استعداد مصر الكامل لدعم الأشقاء في لبنان نحو بناء دولتهم وتثبيت أركانها، مطالبة الشعب اللبناني بضرورة إعلاء المصلحة العامة لدولتهم.