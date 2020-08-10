رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" في مطروح (فيديو)

(مصراوي):

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام كافة أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مواطني القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الإطار.

وصرح اللواء محمود شعراوي بأن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة مطروح، 5 قرى، باستثمارات تقدر بنحو 86.2 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 7 آلاف مستفيد.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات في قطاع رصف الطرق، و مشروعات لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، ومشروع للصرف الزراعي، و5 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، و24 مشروعًا لخدمات مياه الشرب، و4 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، و4 مشروعات لرفع كفاءة الإنارة العامة، و3 مشروعات في قطاع التعليم، و3 مشروعات في قطاع الخدمات الصحية.

وأشار اللواء محمود شعراوي في التقرير، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت رصف طرق أسفلتية بشوارع قرية بهي الدين بسيوة، بطول 2.3 كم، ورفع كفاءة 38 منزلًا في ذات القرية، إلى جانب رفع كفاءة مركز شباب العبور بقرية سيدنا هود، وإنشاء 6 خزانات لتجميع مياه الأمطار بذات القرية بسعة 100م3، هذا بالإضافة إلى إنارة 10 منازل بالطاقة الشمسية بقرية أبو مزهود، وإنشاء ملعب خماسي بنجيل صناعي بسور خارجي حول الملعب بقرية زاوية العوامة، ورفع كفاءة 3 فصول بالمرحلة الإعدادية بمدرسة القرية، ورصف طرق بطول 8.5 كم بقرية سيدي شبيب، وتنفيذ الصرف الصحي بقرية سيدي شبيب.