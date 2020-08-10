وزيرة الثقافة تتفقد متحف الفن الحديث (صور)

وزير التعليم: تم تحميل ما يزيد على 2 مليون دورية علمية من بنك المعرفة

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين الأكبر من 40 عامًا

(مصراوي):



تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، متحف الفن المصري الحديث، وقاعة الباب للفنون التشكيلية، وبصحبتها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، للوقوف على آخر مستجدات عمليات الصيانة والتطوير ورفع كفاءتهما.

كما تابعت عبدالدايم، سير عمل اللجنة الفنية التي تضم كوكبة من المتخصصين وعدد من التشكيليين والمكلفة بمراجعة وتوثيق وتوصيف وتصنيف جميع الأعمال الفنية المحفوظة في المتحف، ورقمنتها وعمل قاعدة بيانات خاصة بها، إلى جانب إعداد سيناريو العرض المتحفي الجديد تمهيدًا لإعادة تشغيله أوائل شهر نوفمبر المقبل، وعودة قاعة الباب نهاية الشهر الجاري.

وقالت عبدالدايم، إن الإبداعات الفنية في العصر الحديث تأتي امتدادًا لاعجاز الحضارة الفرعونية، التي كان الفن التشكيلي أحد مفرداتها الخالدة.

وأضافت أن متحف الفن الحديث يضم عددًا ضخمًا من الأعمال النادرة لمختلف أجيال الحركة التشكيلية المصرية، والتي تمثل جزء من كنوز وثروات الوطن القومية وتعبر عن هويته المتفردة.

ووجهت وزير الثقافة، بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بالانتهاء من عمليات الصيانة والتطوير لإعادة افتتاح المتحف باعتباره أحد وسائل تشكيل وعي ووجدان الأجيال الجديدة.

يشار إلى أن عملية تطوير متحف الفن المصري الحديث تشمل إحلال وتجديد محولات الكهرباء، ونظم الأمن والمراقبة ووسائل الحماية المدنية، إلى جانب صيانة أجهزة التكييف والحوائط والأرضيات وغيرها.​