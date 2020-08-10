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حزب الحرية: الانتهاء من إعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ

07:10 م الإثنين 10 أغسطس 2020
حزب الحرية: الانتهاء من إعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ

تجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ

(مصراوي):


أعلن حزب الحرية المصري، الانتهاء من إعداد غرفة عمليات مركزية بالحزب لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستنطلق غدًا على مدار يومي 11 و12 أغسطس للمصريين بالداخل، بالتنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات بتشكيل غرفة عمليات فرعية وإمداد المركزية بكافة التحركات والمتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية.

وقال الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، إن غرفة العلميات ستبدأ أعمالها من الغد حتى إعلان النتيجة، وتتابع من خلال أعضاء الحزب ومقرات الحزب في المحافظات سير العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين البحث عن مقراتهم الانتخابية وإزالة العقبات أمامهم، مضيفًا أنه سيتم تشكيل فرق عمل تطوعية من شباب الحزب لمساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان.

وأضاف إدريس، أن الشعب المصري له دور قوي وملموس على مدار كافة الاستحقاقات الانتخابية، والخروج أمام اللجان بشكل مشرف للإدلاء بصوته واختيار من يمثله، داعيًا لاستكمال دوره في الخروج والمشاركة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.​

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حزب الحرية المصري

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