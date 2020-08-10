ندوات تعريفية بمشروعات أكاديمية البحث العلمي

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، أولى الندوات التعريفية التي ستنظمها عن المشروعات القومية التي أعلنت عنها الأكاديمية في وقت سابق والخاصة بأولويات مرحلة ما بعد كورونا، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في الندوة الجهات البحثية المختلفة والباحثين المصريين، حيث تم الرد على تساؤلات الباحثين في كل الأمور المتعلقة بالتقدم لمشروعات الجينوم اوإنتاج التقاوي والزراعة الصحراوية والعيادة الزراعية وتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية وصناعة تكنولوجيات التعليم وإنشاء الشبكة القومية للحاسبات فائقة السرعة والوقود الشمسى السائل.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريح اليوم، إلى أنه تم عقد تلك الندوة في إطار حرص الأكاديمية على إعلان أهداف المشروعات المطلوبة بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها، وأن يستوعب المجتمع العلمي هذه الأهداف، حيث تمت صياغة المشروعات وتحديد أهدافها والمخرجات المرجوة منها بناء على فكر وتخطيط خيرة علماء مصر بالأكاديمية.

وأعرب عن أمله في أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها الملموسة في وقت قريب وتسهم في معاونة الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية باستخدام مخرجات البحث العلمي، موضحا أن هذا النداء هو الأول وسوف يتبعه نداءات أخري في مجالات متعددة تشمل البحوث الاجتماعية والإنسانية ودورها في تقليل الآثار الاجتماعية والنفسية للجائحة وصياغة الوعي المجتمعي وتوحيد الجبهة الداخلية.