تحويل شوارع للمشاة فقط.. توحيد لافتات محلات وسط البلد وتطوير حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، توحيد لافتات المحلات بوسط المدينة من خلال النموذج الذي سيعده جهاز التنسيق الحضاري، وسيتم التزام أصحاب المحلات به كما حدث في ميدان التحرير.



جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، الذي عقده لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية، في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، بحضور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وممثلي وزارة الإسكان واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورؤساء أحياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة، وعدد من استشاري المشروع.

وناقش الاجتماع تطوير حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا، وكيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد آخر للمشاة في المساء، وإعادة دراسة عرض الأرصفة، وأثره على حركة السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وبحث رؤية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير العقارات في ميداني مصطفى كامل وطلعت حرب، مرورًا بقصر النيل من حيث شكل الأعمال التي ستتم بها كالواجهات وتوحيد الألوان وإعادة العناصر المفقودة، وشكل المعالجات، للوصول إلى الصورة البصرية الموحدة، بالإضافة إلى التعامل مع العناصر المكملة كمسارات المشاة ونوعية الأنشطة في الممرات واستعمالات المحلات.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية، إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة، عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلًا عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي على المنطقة ليلًا بعدًا جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ عليه وصيانته عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية كملاك العقارات، وملاك ومستأجري المحال والمطاعم في منطقة وسط القاهرة.



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