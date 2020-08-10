"الدواء المصرية" توقّع بروتوكولًا لميكنة منظومة صرف وتداول الأدوية

كتب- أحمد جمعة:



وقعّت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "أبچون مصر"، وشركة "آيكيوفيا مصر، بهدف ميكنة منظومة صرف وتداول الأدوية المطلوب إحكام الرقابة عليها طبقًا لأولويات تحددها هيئة الدواء المصرية.



ووقع عن هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، ووقع عن شركة "أبچون مصر -إحدى قطاعات فايزر مصر" الدكتور محمد عادل سويلم، رئيس مجلس إدارة الشركة، ووقع عن "شركة آيكيوفيا مصر" الدكتور محمد عمر مدير الشركة.

وأكد الدكتور أيمن الخطيب - في كلمته التي ألقاها - أن هيئة الدواء تثمن الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، معتبرًا أن القطاع الخاص شريكاً من شركاء التنمية، وداعما رئيسا لبرامج الحكومة، وأن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص علاقة شراكة تنموية ذات طبيعة تكاملية، وأن النهوض بالقطاع الحكومي خصوصا في مجال تطوير نظم الحوكمة والتحول الرقمي من شأنه تعميق تلك الشراكة واستدامتها.

وقال إن هذا البروتوكول يأتي ضمن خطوات حثيثة تخطوها الهيئة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها، بما يُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في ظل توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة البيانات.

من جانبه أكد الدكتور محمد عادل سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة أبچون مصر، أن الشركة تؤمن أنه بالإمكان إضافة قيمة إلى أنظمة الرعاية الصحية وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية من خلال توفير الحلول المستدامة لجميع شركاء القطاع الصحي بما يسهم في تحسين حياة المرضى تماشياً مع رؤية الدولة.

وأضاف أن إبرام هذا البروتوكول يأتي لتوفير وتقديم الدعم المناسب لهيئة الدواء المصرية لإنشاء منظومة مميكنة لمتابعة صرف وتداول الأدوية المطلوب إحكام الرقابة عليها في إطار برامج المسئولية المجتمعية للشركة وإيماناً بأهمية شراكة القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتطوير بيئة العمل وتعزيز أطر التعاون مع الحكومة المصرية خاصة في برامج ميكنة الرعاية الصحية والتحول الرقمي.

من جهته أعرب الدكتور محمد مصطفى، المدير العام لشركة آيكيوفيا مصر والسعودية، عن تطلع الشركة للإسهام في مبادرة الحكومة للتحول الرقمي، وأن خبرتنا في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية تمكننا أن نوصل وننفذ جميع متطلبات التحول الرقمي.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بالمساهمة في عمليات وإجراءات ورؤى الهيئة، بما في ذلك من تسليم وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة بنظامي Android & IOS لصالح جميع المستخدمين: المرضى، المواطنين، الصيدليات، شركات توزيع الأدوية، المفتشين، مديري النظام بمختلف مستوياتهم الوظيفية والإدارية.

وأوضح أن خبرة الشركة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية تمكنها من تنفيذ جميع متطلبات التحول الرقمي لجميع الشركاء بقطاع الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية والرقابية لهيئة الدواء المصرية من خلال تنفيذ وتطوير نظم رقابية متطورة لضمان تنفيذ كافة معايير الجودة والسلامة الصحية المعمول بها محليًا وعالميًا.​