يقضي على أساليب التلاعب.. المصيلحي: التحول للدعم النقدي المشروط في رغيف الخبز أفضل الحلول

يقضي على أساليب التلاعب.. المصيلحي: التحول للدعم النقدي المشروط في رغيف الخبز أفضل الحلول
مصراوي
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن التحول إلى الدعم النقدي المشروط في دعم رغيف الخبز، هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية في تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق بالمخابز.
وأوضح المصيلحي أن المقصود بالدعم النقدي المشروط هو ما يحدث الآن في السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكي مدعومًا بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية، ويذهب به إلى المخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفي هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذي يصل إلى المخبز، وبالتالي لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.
وأضاف وزير التموين أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول إلى الدعم النقدي المشروط في رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية في دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.
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