"القومي للمرأة" يدعو سيدات مصر إلى المشاركة بكثافة في انتخابات "الشيوخ"

كتبت- نور العمروسي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، الدعوة إلى جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الانتخابي، بالمشاركة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ، وممارسة حقهن الدستوري والإدلاء بصوتهن.

يأتي ذلك في ضوء انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي من المقرر عقدها غداً وتستمر حتى يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

وأكدت مرسي أن المرأة المصرية أثبتت خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة أنها مشارك قوى وذو تأثير كبير وفاعل في العملية الإنتخابية، مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة أكدت مدى ما تتمتع به المرأة المصرية من وعي وإدراك وحرص على مصلحة الوطن؛ مما جعلها تتصدر المشهد الانتخابي، وأن تكون سباقة في أي استحقاق انتخابي، وأي نداء للوطن.

ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة بأنه في كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة في العملية الديمقراطية ترسم مستقبل بلدها بيديها.

وتابعت مرسي: إننا نعول على المرأة المصرية الكثير في استكمال مسيرة العطاء والإخلاص لوطنها والخروج بكثافة والمشاركة يومي الانتخابات في هذا العرس الديمقراطي هي وأفراد أسرتها جميعًا كما عودتنا، وأن تبعث برسالة إلى العالم أجمع أن المرأة المصرية تدعم ما تقوم به الدولة من عملية النهوض ودفع عجلة الاستقرار والتنمية في ربوع الوطن، فالمرأة المصرية كانت دائمًا مصدر فخر واعتزاز وتقدير، وأن الصورة التي ترسمها بمشاركتها الكبيرة منقطعة النظير هي صورة توضح مدى الحب الذي تكنه لهذا الوطن ورئيسها عبد الفتاح السيسي الذي حمل على عاتقه حماية هذا الوطن وحقوق أفراده ودعم التنمية فيه.

ومن جانبها، دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، النساء والفتيات ذوات الإعاقة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن كل من حضر منهن اللقاءات التوعوية التي نظمها المجلس للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المحافظات خلال الأسبوع الماضي عليهن نقل الرسائل التوعوية التي تلقينها إلى كل النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حولهن، وكل النساء والفتيات بشكل عام، وكل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حتى يمارس الجميع حقه الدستوري في المشاركة بوعي، وحتى تكون مشاركة الجميع إثراء للحياة الديمقراطية المصرية بشكل فعال.

وأشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد اتخذت عددًا من الإجراءات من شأنها المساعدة في تمكين كل الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات، وأن غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي سوف ينفذها المجلس القومي للمرأة سوف تستقبل على مدار الساعة يومي الانتخابات شكاوى النساء والفتيات ذوات الإعاقة من معوقات التصويت على مستوى الجمهورية؛ لسرعة حلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية، وأن الواجب الآن يقع على عاتق النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى ممارسة حقهن الدستوري وكل الأشخاص ذوي الإعاقة تأكيدًا على وعيهن وحرصهن على مصلحة الوطن.

يذكر أن المجلس أطلق حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، في جميع محافظات الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها في 27 يوليو 2020، واستهدفت تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات، وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.