بأسعار معقولة.. المصيلحي: مستمرون في دعم الكمامات على البطاقات التموينية لمواجهة "كورونا"

مصراوي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية مستمر؛ لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين: الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه؛ بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.

واستطرد وزير التموين: الكمامة أصبحت جزءًا أساسيًّا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المصيلحي: للأسف التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات إلى وجود الكمامات الطبية، وبالتالي كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل؛ لا سيما أن هناك ٢٢ مليون مواطن حامل البطاقة التموينية.

وأوضح وزير التموين أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش أسهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتي كادت تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن جميع الكمامات المطروحة على البطاقات التموينية تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام اللجنة البرلمانية، على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لحين مطالبتنا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها، قائلًا: الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين المقبلين.