"إيفا فارما" تنتج 500 ألف عبوة "باراسيتامول": "ستوبادول" خافض للحرارة ومسكن للألم

"وجيه": يخفف أعراض كورونا والبرد ويسكن الألم البسيط إلى المتوسط

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تعتزم شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم وتتخذ من القاهرة مركزاً رئيسياً لها، تعزيز الكميات المطروحة من أدوية "باراسيتامول" في السوق المصرية عبر إنتاج 500 ألف عبوة من دواء "ستوبادول"، "Stopadol".

وقال الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بشركة إيفا، إن إقبال المواطنين زاد بكثرة على الأدوية المحتوية على المادة الفعالة "باراسيتامول"، بسبب فعاليتها في خفض الحرارة وتسكين الألم في عدد كبير من الأمراض، ومؤخراً أثبتت فعاليتها في خفض حرارة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن فعاليتها في خفض حرارة مرضى الأنفلونزا ونزلات البرد، ما يدفع المواطنين لتزايد الإقبال عليها.

وأضاف "وجيه"، في تصريحات صحفية اليوم، أن "إيفا فارما" حريصة على توفير حزمة من العلاجات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد بالسوق المصرية، مثل "أوسوفورتين"، و"ليمتلس سي زنك"، و"ميلجا"، وهي أدوية تضم فيتامينات ترفع كفاءة مناعة الجسم، أو علاجات مضادة للفيروسات مثل "رمديسيفير إيفا فارما"، والأدوية التي تستخدم كمضاد للتجلطات مع بعض حالات كورونا مثل المضاد الحيوي "موكسيفلوكس"، و"ابيكساتراك"، وهو مضاد للتجلط أيضاً، فضلاً عن "ستوبادول"، الذي يضم المادة الفعالة "باراسيتامول"".

وأوضح أن الدواء يستخدم لتخفيف أعراض كورونا، ونزلات البرد وخفض درجة الحرارة، وتسكين الألم الخفيف إلى المتوسط مثل الصداع، والصداع النصفي، وألم الأعصاب، وألم الأسنان، وألم الحلق، وآلام الدورة الشهرية، وإزالة أعراض الإلتواء، والآلام الروماتيزمية، وعرق النسا، وآلام الظهر (اللومباجو)، والتهاب النسيج الليفي، وآلام العضلات، وتورم وتصلب المفاصل.

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