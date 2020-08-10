فرص عمل للمتميزين.. 15 معلومة عن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا التابعة لـ"الإنتاج الحربي"

وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددًا من رؤساء شركات الوزارة لمتابعة سير

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور وحيد غريب، رئيس الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الأكاديمية تضم 3 تخصصات؛ هي الهندسة الكهربائية والميكانيكا والهندسة الكيميائية.

يأتي ذلك في إطار استعداد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال التنسيق الرسمي للجماعات.

وأضاف غريب، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الفريق الراحل محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، كان حريصًا على تشجيع الطلاب وتطوير هذه الأكاديمية يومًا بعد يوم، وكان يحلم أن تكون هذه الأكاديمية أشبه بالمعهد التكنولوجي الأمريكي، مضيفًا أن الأكاديمية تستهدف ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا أن هناك تعاونًا مع عدد من الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن الأكاديمية في ما يلي:

- الأكاديمية تتبع وزارة الإنتاج الحربي، وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت الدراسة بها عام 2015/2016.

- تقبل طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة رياضة أو ما يعادلها من خلال مكتب التنسيق؛ لتخريج مهندسين متميزين للمجتمع المدني.

- تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة بإجمالي (170) ساعة معتمدة في أحد البرامج الموجودة بها.

- الأكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بقرار وزاري في التخصصات التالية: الهندسة الميكانيكية شعبة الميكاترونيات، والهندسة الكهربائية شعبة الاتصالات والإلكترونيات، والهندسة الكيميائية شعبة الكيمياء.

- التدريب العملي متاح للطلبة بشركات ومصانع الإنتاج الحربي؛ لصقل المهارات العملية للطلاب، ليواكب الخريج متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

- تدريب طلاب الأكاديمية على ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- دعم مادي للطلاب المتفوقين والمتميزين وتعيين أوائل الخريجين معيدين بالأكاديمية.

- إتاحة فرصة عمل للخرجين بشركات ومصانع الإنتاج الحربي طبقا للاحتياجات.

- توجد منصة إلكترونية لرفع جميع المقررات التي تدرس بالأكاديمية.

- توفير خدمة بنك المعرفة المصري بالأكاديمية من خلال الإيميل الأكاديمي، يستطيع طلاب الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التسجيل ببنك المعرفة المصري والاستفادة بالإمكانات البحثية المختلفة.

- تقدم الأكاديمية منحًا لأبناء الشهداء.. والطالب يُعفى من كل الرسوم والمصروفات الدراسية خلال الفصل الدراسي التالي لالتحاقه ويظل هذا الإعفاء ساريًا ما دام حصل على معدل تراكمي مرتفع.

- تقدم الأكاديمية عشر منح دراسية للإعفاء من كل المصروفات الدراسية للطلاب الحاصلين على نسبة مئوية 96% فأكثر في الثانوية العامة المصرية، ويظل هذا الإعفاء ساريًا ما دام حصل الطالب على معدل تراكمي مرتفع.

- تضع الأكاديمية نظامًا لتشجيع المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة متدرجة مع المعدل التراكمي، وتعلن في بداية كل فصل دراسي قائمة الطلاب المتفوقين ونسبة تخفيض المصروفات لكل طالب.

- الأكاديمية تتعاون دوليًّا مع جامعة أميتي الهندية وكلية الهندسة جامعة عين شمس وكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدينة زويل، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة بدر بالقاهرة، والجامعة المصرية- الصينية.