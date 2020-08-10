"التموين": صرف 35% من مقررات شهر أغسطس.. وطرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إنه تم انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف نحو 35% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

كانت وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على شراء 64 ألف طن زيت صويا خام صب، إنتاج محلي، بالجنيه المصري، من 7 شركات محلية؛ لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، تسلّم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام، إنتاج محلي.