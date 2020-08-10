رئيس الإنجيلية يدلي بصوته غدًا في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

يشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، في الحادية عشرة صباحًا، وسوف يدلي بصوته في إحدى لجان منطقة مساكن شيراتون بالقاهرة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نؤمن بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه جزء أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة داخل المجتمع المصري، كما نؤمن بأن التعبير عن الرأي هو الذي يصنع مستقبل الوطن".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء.

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