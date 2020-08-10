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رئيس الإنجيلية يدلي بصوته غدًا في انتخابات مجلس الشيوخ

02:20 م الإثنين 10 أغسطس 2020
رئيس الإنجيلية يدلي بصوته غدًا في انتخابات مجلس الشيوخ

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر

كتب- مصراوي:

يشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، في الحادية عشرة صباحًا، وسوف يدلي بصوته في إحدى لجان منطقة مساكن شيراتون بالقاهرة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نؤمن بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه جزء أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة داخل المجتمع المصري، كما نؤمن بأن التعبير عن الرأي هو الذي يصنع مستقبل الوطن".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء.

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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نتخابات مجلس الشيوخ

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