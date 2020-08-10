بـ86.2 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمطروح

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح.

وجدّد رئيس الوزراء تأكيد اهتمام كل أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في مختلف المحافظات؛ خصوصًا مواطني القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار.

وصرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأن عدد القرى التى شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة مطروح، يبلغ 5 قرى، باستثمارات تقدر بنحو 86.2 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 7 آلاف شخص.

وأضاف شعراوي أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات في قطاع رصف الطرق، و7 مشروعات لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، ومشروع للصرف الزراعي، و5 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، و24 مشروعًا لخدمات مياه الشرب، و4 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، و4 مشروعات لرفع كفاءة الإنارة العامة، و3 مشروعات في قطاع التعليم، و3 مشروعات في قطاع الخدمات الصحية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، في التقرير، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت رصف طرق أسفلتية بشوارع قرية بهي الدين بسيوة، بطول 2.3 كم، ورفع كفاءة 38 منزلًا بذات القرية، إلى جانب رفع كفاءة مركز شباب العبور بقرية سيدنا هود، وإنشاء 6 خزانات لتجميع مياه الأمطار بذات القرية بسعة 100م3، هذا بالإضافة إلى إنارة 10 منازل بالطاقة الشمسية بقرية أبو مزهود، وإنشاء ملعب خماسي بنجيل صناعي بسور خارجي حول الملعب بقرية زاوية العوامة، ورفع كفاءة 3 فصول بالمرحلة الإعدادية بمدرسة القرية، ورصف طرق بطول 8.5 كم بقرية سيدي شبيب، وتنفيذ الصرف الصحي بقرية سيدي شبيب.