واجب وطني وتعزيز للديمقراطية.. برلماني يناشد المواطنين المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

ناشد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب ورئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، جموع المصريين المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تبدأ غدًا وبعد غدٍ داخل مصر.

وأضاف الجندي أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، وهي واجب وطني واستحقاق دستوري.

وتابع الجندي، في بيان له اليوم الإثنين، أن المصريين صناع ثورتَي 25 يناير و30 يونيو قادرون على صناعة مجلس الشيوخ من خلال اختيار أفضل العناصر من بين المرشحين؛ لتمثيلهم داخل مجلس الشيوخ.

وأكد البرلماني أن الشعب المصري العظيم دائمًا يضرب المثل والقدوة في الممارسة الديمقراطية الصحيحة؛ فالواقع والتاريخ أكدا للعالم أن المصريين يقبلون دائمًا التحدي ولا يعرفون إلا لغة الانتصار؛ ولذلك فهم ألقوا بدعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا، داخل صناديق القمامة.