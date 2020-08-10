نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور جمال حسين مازن استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بسوهاج، والذي توفي بمستشفي عزل معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد.
كما نعت النقابة الدكتور ربيع النجار أخصائي الأطفال بمستشفى كفر الزيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن عدد ضحايا الفيروس بين الأطباء ارتفع إلى 144 شهيدا، مقدمة خالص التعازي لأسرهم.
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