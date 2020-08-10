وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددًا من رؤساء شركات الوزارة لمتابعة سير المشروعات

كتب- محمد سامي:

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، ورؤساء مجالس إدارات شركات ("أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "م 18 الحربي" "شركة المعصرة للصناعات الهندسية" م 45 الحربي ،"شركة حلوان للصناعات غير الحديدية" م 63 الحربي) بحضور الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها مصانع ( 63،45،18) الحربية ، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها والموقف التنفيذي للمشروعات المشاركة في تنفيذها، إلى جانب دورهم في التصنيع الحربي كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها .

وأكد "مرسي"، خلال اللقاء على استكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية من خلال زيادة عمق التصنيع المحلي مع استحداث مجالات جديدة للعمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذا البدء بالمشروعات المستجدة ، وحث على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطني الذى تقوم به الوزارة في النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات المختلفة وشركات القطاع الخاص.

وقال "مرسي" إن وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وإحدى الأذرع الصناعية للدولة، من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج ، مؤكداً أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربي وأبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجي في التصنيع الحربي والمدني.