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القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الداخلية

11:00 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الداخلية

القوات المسلحة

كتب- محمد سامي

قالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم الاثنين، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للإنتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الإنتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية، وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والإحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كأحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الإقتراع.

القوات المسلحة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للإنتخابات

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