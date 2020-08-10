حدث ليلاً| ارتفاع جديد في إصابات كورونا وتحذير من موجة ثانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"جرس إنذار".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 178 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17 حالة جديدة.

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رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن الموعد المتوقع للموجة الثانية للفيروس

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة، إنه لم يتم الانتهاء من وباء فيروس كورونا، ولكن بشكل كبير تم السيطرة عليها، بفضل عمل جميع الجهات في الدولة.

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الصحة: ترقب وحذر للحد من انتشار كورونا بعد تجمعات عيد الأضحى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تنسيق بين الوزارة وكل مؤسسات الدولة والمحافظات لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ من خلال تمركز أكثر من 2850 سيارة إسعاف مجهزة و7 آلاف من الفرق الطبية لتأمين الخدمات الطبية في اللجان الانتخابية للمواطنين.

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وزيرة الهجرة: 3 حالات وفاة من المصريين في حادث انفجار بيروت

قدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التعازي للشعب اللبناني في حادث إنفجار مرفأ بيروت، مؤكدة أن هذا الحادث هز المنطقة العربية والعالم كله.

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برلمانية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في القضاء على قوائم انتظار المرضى

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشيرة إلى أن هذا القانون سيساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى من خلال استدامة تمويل الخدمات المقدمة من الصحة إلى المواطنين في مجال العلاج والتأهيل.

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الاحتجاجات تتصاعد في بيروت ..وحكومة دياب تترنح

تجددت المواجهات بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية في اليوم الثاني من المظاهرات التي رفعت شعار محاسبة الطبقة السياسية، في وقت يزداد الضغط داخليا وخارجيا على الحكومة التي شهدت الأحد ثاني استقالة منها بعد انفجار مرفأ بيروت.

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كورونا عربيًا: 19 ألف حالة وفاة .. و71% من الضحايا بمصر والعراق والسعودية

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و38 ألفًا، و 819 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 75 حالة.

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بيل جيتس: اختبارات كورونا بأمريكا تنطوى على مشكلات مثيرة للدهشة

قال الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" ورجل الأعمال الخيرية، اليوم الأحد، إنه مما يثير الذهول أن الحكومة الأمريكية لم تقم بتحسين اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد–19)، وهى الاختبارات التي وصفها بأنها بطيئة وتفتقر إلى الوصول والاتاحة للأفراد على نحو منصف.

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إسرائيل تقصف موقعًا لحماس في غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة

شنت طائرة إسرائيلية، غارة مساء الأحد، على موقع لحركة "حماس" في قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل.

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