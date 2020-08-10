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برلمانية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في القضاء على قوائم انتظار المرضى

06:00 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
برلمانية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في القضاء على قوائم انتظار المرضى

النائبة فايقة فهيم

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشيرة إلى أن هذا القانون سيساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى من خلال استدامة تمويل الخدمات المقدمة من الصحة إلى المواطنين في مجال العلاج والتأهيل.

ولفتت فهيم، في بيان لها، إلى أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج لأذرع دعم عدة لتقوم بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، منوهة لأن مشروع القانون سيدعم ملف شراء الأدوية وتمويل المستشفيات بالأدوية اللازمة لاسيما الحكومية والتي تحتاج لمخزون متواصل من الأدوية لصرفها للمرضى المحتاجين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيساهم في تقديم التمويل اللازم لحالات الحوادث الكبرى، وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، موضحة أن التمويل هو العامل الأساسي لإنهاء أزمات تلك الملفات، وفكرة المشروع ستضع الآليات والموارد اللازمة لإتاحة التمويل لسد احتياجات كل هذه الملفات.

مجلس النواب قوائم انتظار المرضى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

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