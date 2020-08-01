أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

المستحقون والشروط.. ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

10:30 م السبت 01 أغسطس 2020
المستحقون والشروط.. ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استخراج بطاقات التموين الجديدة لغير المقيدين عبر موقع "دعم مصر" عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، عقب نجاح الخدمات السابقة التي قدمتها الوزارة من خلال الموقع.

وينشر (مصراوي) الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة للإصدار وفقًا لبنود القرار رقم (178) لسنة 2017، وهي:

1- المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك.

2- المطلقات والمرآة المعيلة.

3- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

4- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

5- العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون.

6- المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم.

7- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي.

8- أرباب معاشات العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

9- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص براتب حد أقصى 1500 جنيه شهريًا.

2 - يجب أن يكون الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريًا.

3- أن يكون أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص يتقاضون راتب بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.

4- أن يكون العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص يتقاضون راتب 1500 جنيه شهريًا بحد أقصى.

وفيما يخص المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة تموينية جديدة يجب تقديم:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لباقي الأفراد المستفيدين.

3- صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.

4- صورة قسيمة الزواج.

5 - المستند الدال على قيمة الدخل إن كان من العاملين.

في حالة استيفاء الشروط -سالفة الذكر- يتم إصدار البطاقة تحمل أربعة أفراد بحد أقصى، وعدم إضافة أي أفراد آخرين للبطاقة بعد الاستخراج.

وزارة التموين بطاقات التموين إجازة عيد الأضحى معاشات التضامن الاجتماعي أصحاب الأمراض المزمنة

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن منع المصريين دخول الكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض قياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت