المستحقون والشروط.. ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استخراج بطاقات التموين الجديدة لغير المقيدين عبر موقع "دعم مصر" عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، عقب نجاح الخدمات السابقة التي قدمتها الوزارة من خلال الموقع.

وينشر (مصراوي) الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة للإصدار وفقًا لبنود القرار رقم (178) لسنة 2017، وهي:

1- المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك.

2- المطلقات والمرآة المعيلة.

3- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

4- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

5- العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون.

6- المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم.

7- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي.

8- أرباب معاشات العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

9- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص براتب حد أقصى 1500 جنيه شهريًا.

2 - يجب أن يكون الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهريًا.

3- أن يكون أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص يتقاضون راتب بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.

4- أن يكون العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص يتقاضون راتب 1500 جنيه شهريًا بحد أقصى.

وفيما يخص المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة تموينية جديدة يجب تقديم:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لباقي الأفراد المستفيدين.

3- صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.

4- صورة قسيمة الزواج.

5 - المستند الدال على قيمة الدخل إن كان من العاملين.

في حالة استيفاء الشروط -سالفة الذكر- يتم إصدار البطاقة تحمل أربعة أفراد بحد أقصى، وعدم إضافة أي أفراد آخرين للبطاقة بعد الاستخراج.