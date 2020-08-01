​قمر التربيع والهلال الرقيق.. 10 ظواهر فلكية تحدث في أغسطس وترى بالعين المجردة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر أغسطس الجاري.

واستعرض تادرس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أهم هذه الظواهر والتي يبدأ أولها اليوم السبت اقتران القمر وكوكب المشتري، وتأتي كالتالي:

1 أغسطس

اقتران القمر وكوكب المشترى.

2 أغسطس

اقتران القمر وكوكب زحل.

4-3-2 أغسطس

يظهر القمر للعين المجردة في هذه الأيام بدرًا مكتملًا؛ إذ لا يمكن للعين المجردة أو غير الخبيرة أن تميز اكتمال قرص القمر بالتمام، على الرغم من أن القمر سيكتمل بدرًا تامًا يوم 3 أغسطس بالتحديد، ولكن العين تراه كما لو كان مكتملًا قبل هذا الموعد بيوم وبعد هذا الموعد بيوم أيضًا.

10-9 أغسطس:

اقتران القمر وكوكب المريخ (يمينًا ويسارًا).

12 أغسطس

زخة شهب البرشاويات الشهيرة والمحبوبة لعموم هواة الفلك، وهي واحدة من أفضل زخات الشهب التي يمكن متابعتها على مدار العام حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 60 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي هذه الشهب من مخلفات ورماد المذنب سويفت توتل الذي تم اكتشافه عام 1862 ويترك هذه المخلفات على مداره حول الشمس، وعند دخول الأرض تقاطع هذا المدار تدخل هذه المخلفات الغلاف الجوي الأرضي وتحترق في السماء مسببة ظاهرة المطر الشهابي أو الزخة الشاهبية كما يطلق عليها.

ويمتد هطول الشهب سنويا من 17 يوليو إلى 24 أغسطس ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة 21 وصباح 22 أغسطس، علما بأن قمر التربيع الثاني لهذا الشهر سيحجب رؤية بعض الشهب الخافتة.

وأفضل متابعة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة وبعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

13 أغسطس

كوكب الزهرة في أكبر استطالة له من الشمس، حيث يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 45.8 درجة من الشمس، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة لأنه سيكون في أعلى نقطة فوق الأفق في السماء الشرقية فجرا قبل شروق الشمس.

15 أغسطس

اقتران القمر وكوكب الزهرة.

19 أغسطس

ميلاد القمر الجديد لشهر محرم، وعموما فإن نهاية الشهور العربية وأوائلها أيضاً هو أفضل وقت لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية، إذ أن القمر في مراحله الأخيرة أو مراحلة الأولى لا يؤثر على رؤية هذه الأجرام السماوية، لأنه يكون هلالا رقيقا يشرق قبل شروق الشمس مباشرة في أواخر الشهر العربي أو هلالا رقيقا يغرب بعد غروب الشمس مباشرة في أوائل الشهر العربي، لذلك لا يؤثر ضوءه على رؤية الأجرام السماوية الخافتة.

28 أغسطس

اقتران القمر وكوكب المشترى للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

29 أغسطس

اقتران القمر وزحل للمرة الثانية خلال هذا الشهر، مع العلم أن جميع هذه الظواهر ترى بالعين المجردة، مشاهدة ممتعة.