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شاهد فرحة المصريين بالعيد على شاطئ الساحل الشمالي (صور)

07:56 م السبت 01 أغسطس 2020
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كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- جلال المسيري:

شهد الساحل الشمالي، إقبالًا من الزائرين لليوم الثاني على التوالي، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها الحكومة.

وسجلت نسبة الإشغال السياحي بالساحل حوالي 90%، حيث احتل المرتبة الأولى بين المناطق السياحية الأكثر إقبالًا للزائرين، وفقًا لغرفة شركات السياحة.

شاطئ الساحل الشمالي الإجراءات الاحترازية الإشغال السياحي عيد الأضحى

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